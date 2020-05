Non sai come aprire la tua birra? Questo pilota ti può aiutare - Video

Internet è pieno di video di persone che aprono bottiglie di birra con le proprie mani e in mille altri modi assurdi. Ma sicuramente non hai mai visto come si stappa una birra con un elicottero, ed è esattamente ciò che ha fatto John Perell, amante di questo mezzo di trasporto.

Il profilo Instagram @combat_learjet è dedicato alla condivisione di video di persone che svolgono incredibili imprese aeree: da atleti intrepidi che non hanno paura di nulla a ingegnosi piloti che escogitano le cose più inaspettate. In questo caso impariamo come aprire una birra con un elicottero.

La procedura, a prima vista, sembra molto semplice: un apribottiglie viene posizionato su una delle estremità anteriori del pattino di atterraggio, poi il pilota si avvicina lentamente alla birra e con l'abilità e tantissime ore di addestramento stappa la birra con una rapida dimostrazione.

Il video non ha richiesto molto tempo per attirare l'attenzione degli utenti del social network e ricevere commenti di stupore. La domanda sorge spontanea: ne è valsa la pena di far decollare un elicottero e fare tutti i preparativi necessari solo per bere una birra? Secondo gli utenti sì a quanto pare.