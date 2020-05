Chi ha paura del bassotto? - Video

Incredibile a dirsi, ma un cucciolo giocherellone di bassotto può mietere terrore. Ecco cosa succede in questo video diventato virale sul web.

Un cucciolo curioso osserva una vasca in cui nuota una nidiata di anatroccoli forse in attesa della loro mamma. Il bassotto li osserva a bordo vasca, con forse desideroso di fare un tuffo insieme ai suoi nuovi amici. Gironzola e poi si affaccia sullo specchio d'acqua, sporgendo il musetto per osservare gli anatroccoli.

Ma il suo gesto amichevole non è stato certamente gradito dalla nidiata, che ha iniziato a starnazzare terrorizzata, tentando di fuggire dinnanzi all'"enorme bestia nera". Perché così, certamente, devono averla vista i piccoli pennuti. Al bassotto rifiutato, non è rimasto che allontanarsi dalla vasca con la coda - letteralmente - fra le zampe!

Il video ha suscitato le più differenti reazioni fra gli utenti di Instagram.

Un commento in inglese dice: "Mi rende triste, quelle povere anatre devono essersi prese un terribile spavento", al contrario un altro in spagnolo ribatte: "Che carino, come si prende cura delle paperelle".

Questione di prospettiva.