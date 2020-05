India: in città c’è la quarantena, un leopardo ne approfitta per farsi un giretto in centro - Video

Nella città indiana di Hyderabad un leopardo, approfittando della quarantena degli umani, si è spinto fino in centro città per curiosare. Dei video che lo ritraggono mentre si riposa sul ciglio di una strada finché indisturbato e poi scappa quando arriva la protezione animali, sono ben presto divenuti virali.

Il Leopardo Indiano (Panthera pardus fusca) è un animale piuttosto raro, ancora più raro vederlo in una città di 7 milioni di abitanti farsi un riposino in centro adagiato sul ciglio di una strada solitamente trafficata.

Ma in questi giorni, per i ben noti motivi che conosciamo, persino le strade di una metropoli come Hyderabad, nel cuore dell’India, lasciano modo ad animali selvatici come questi, di spingersi ben oltre il loro habitat naturale e curiosare tra gli ambienti umani.

È così che un leopardo è stato immortalato da increduli passanti mentre si rilassava in una strada cittadina, godendosi e facendosi beffe del blocco degli umani.

A leopard was seen resting at Katedan underbridge at Mailardevpally, Rajendranagar in Hyderabad. Source:Forestdept @IndianExpress pic.twitter.com/WlGsB4shl3 — Rahul V Pisharody (@rahulvpisharody) May 14, 2020

​All’arrivo dei funzionari del dipartimento forestale l’animale è stato costretto ad interrompere la sua villeggiatura e scappare, creando scompiglio tra i passanti.

The leopard running at Gaganpahad on NH7 at Rajendranagar in Hyderabad. pic.twitter.com/aFl0CEc6PA — Sushil Rao (@sushilrTOI) May 14, 2020

​Le operazioni per il recupero dell’animale, che ora potrebbe sentirsi braccato e quindi diventare pericoloso, sono tuttora in corso. La forestale sta cercando di prenderlo per rimandarlo lontano da quello che, coronavirus o meno, non è comunque il suo ambiente naturale.