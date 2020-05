La stella del tennis russa Maria Sharapova crede di essersi "ritirata al momento giusto"

La star del tennis russa Maria Sharapova, 32 anni, crede che si sia ritirata dallo sport al momento giusto.

Parlando durante un webinar online che ha tenuto il 12 maggio in collaborazione con il Wall Street Journal, Sharapova ha riflettuto sulla sua decisione.

"Con il senno di poi, il mio ritiro è stato fatto con un ottimo tempismo, perché sarei seduta qui a dire: "quando mi alleno?", "per che cosa mi alleno?". Ci sono così tanti punti interrogativi nello sport in generale", ha detto, come citato dal sito WTA.

"Dal mio punto di vista... è stato davvero bello avere questo momento di riflessione, guardare indietro ai 28 anni di pratica di questo piccolo sport, e cosa significasse per me, ricordare, e anche avere la possibilità di formare una base per il futuro", ha continuato Sharapova.

Ora che si è ritirata, si è concentrata sulle sue iniziative imprenditoriali, compresa la sua collaborazione di lunga data con Nike ed Evian, nonché sullo sviluppo del suo marchio: la società di caramelle Sugarpova. Durante il webinar, Sharapova ha anche condiviso le sue aspirazioni di lavorare nell'architettura e nelle strutture per il benessere in hotel e resort.