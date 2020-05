A 52 anni sembra giovane come sua figlia senza alcun intervento chirurgico - Foto

Una donna coreana di 52 anni viene spesso scambiata per la sorella di sua figlia. Questa donna, che non ha mai fatto interventi di chirurgia estetica, è riuscita a mantenere la sua giovinezza grazie a un atteggiamento positivo, allo sport e alla cura della pelle, riporta Zing News.

A volte è difficile distinguerla da sua figlia, Lee Su Jin. In effetti, questa dentista coreana ha più di 50 anni ed è già stata soprannominata "la dea dell'eterna giovinezza" in Corea del Sud. La donna dice che di non aver mai fatto alcun intervento di chirurgia estetica, secondo Zing News. Per lei, gli ingredienti dell'eterna giovinezza sono semplici: ottimismo, sport e cura della pelle.

In alcune foto, sembra persino più giovane di sua figlia, che va ancora al liceo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 이수진 LEESUJIN💫 (@sjeuro) in data: 28 Gen 2020 alle ore 7:56 PST

La chiave del successo

Il segreto della giovinezza di Lee Su Jin è il suo stile di vita equilibrato, afferma Zing News. Innanzitutto, la donna mantiene sempre uno stato mentale ottimista. Quindi fa sport regolarmente e presta particolare attenzione alla cura della pelle.

La dentista è già abbastanza famosa in Corea del Sud, è apparsa in diversi programmi TV in particolare. Oltre a lavorare come dentista, lavora anche come modella. Oggi il suo profilo Instagram ha quasi 130.000 followers.