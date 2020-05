FIFA annulla la cerimonia di premiazione del "The Best 2020" a causa di COVID-19

L'International Football Association (FIFA) ha deciso di annullare la cerimonia di premiazione "The Best" a causa della pandemia di coronavirus, riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca.

La cerimonia doveva svolgersi a Milano a settembre.

Secondo il quotidiano, quest'anno i trofei della FIFA non vedranno vincitori. Il documento afferma inoltre che il futuro della cerimonia del Pallone d'Oro rimane poco chiaro: la rivista France Football, che è il fondatore del premio, non ha ancora deciso come andare avanti.

L'anno scorso, il premio per "miglior giocatore" è stato assegnato alla stella del calcio argentino Lionel Messi, che rimarrà il campione in carica per il 2020 poiché questa volta nessun vincitore potrà essere annunciato dalla FIFA.