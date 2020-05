Più realistico che mai: ecco come appare GTA IV in 4K e con il motore grafico di GTA V - Video

GTA IV è stato pubblicato nel 2008, ma il fan ha utilizzato la tecnologia Ray Tracing per dare nuova vita alla grafica del leggendario videogioco. In particolare, ha usato il motore grafico di GTA V e le mod Reshade Ray Tracing e Awesomekills Graphics. Il risultato finale non ha lasciato nessuno indifferente.

In immagini nitide e realistiche puoi vedere le viste di Liberty City in momenti diversi e in diverse condizioni meteorologiche. Mentre ad alcuni utenti è piaciuta la versione modernizzata del gioco, altri l'hanno definita non realistica e troppo "brillante".