UFO a forma di sigaro viene nuovamente avvistato in California - Video

Gli Stati Uniti, e in particolare la California, sono un luogo di avvistamento multiplo di misteriosi velivoli cilindrici e i cacciatori di UFO ora credono che i nuovi avvistamenti potrebbero essere collegati alla pandemia del coronavirus.

Un misterioso oggetto a forma di sigaro è stato di nuovo avvistato nel cielo diurno della California, con gli appassionati di UFO che affermano che la sua forma e il suo movimento suggeriscono la sua pura natura extra-terrestre.

Il video dell'aereo criptico che sorvolava Salinas, nella contea di Monterey il 7 maggio, è stato inviato ai cacciatori di misteri da The Hidden Underbelly 2.0, un canale YouTube. Il suo uploader ha suggerito che l'oggetto non aveva "ali o finestre visibili" e la sua forma ha confermato il fatto che non era un dirigibile.

In precedenza, avvistamenti simili di oggetti a forma di sigaro sono stati documentati nel Deserto del Mojave in California e a Los Angeles, così come in altri stati degli Stati Uniti, negli ultimi due mesi.

Il nuovo avvistamento ha già catturato l'attenzione di oltre 1.300 spettatori, ma sembra ancora improbabile ripetere il destino dei video più discussi di questo secolo, recentemente rilasciati dal Pentagono, che si ritiene abbia catturato oggetti non identificati più volte negli ultimi due decenni.