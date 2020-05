Questa gara tra una Dodge Charger Hellcat e una Ford Mustang GT500 finisce male - Video

Ciò non sorprende, dal momento che queste auto hanno una potenza di oltre 700 cavalli. Tuttavia, con l'uscita della nuova Ford Mustang Shelby GT500, che ha una potenza simile, il regno delle Hellcat potrebbe finire.

In effetti, una gara tra queste due auto è stata ripresa da un terzo veicolo. L'Hellcat durante la gare perde aderenza, ma in un modo più grave del previsto. Nelle immagini si può vedere come le due auto iniziano ad accelerare e che le cose iniziano a andare male dall'inizio.

Le ruote posteriori della Dodge iniziano a sbandare eccessivamente, suggerendo che il suo pilota aveva probabilmente il piede destro troppo pesante al punto da disabilitare il controllo della trazione della sua auto.

L'auto ha iniziato a sbandare troppo e il pilota ha tolto il piede dal pedale del gas. Tuttavia, era già troppo tardi: la Dodge Hellcat è finita per sbandare lateralmente in un fossato.

Fortunatamente, la sua auto non si è ribaltata, motivo per cui sicuramente non ha subito lesioni, a differenza del suo orgoglio.