"Vive nei debiti": i giornalisti hanno calcolato le finanze personali di Elon Musk

Secondo la testata, i debiti di Elon Musk superano i $ 500 milioni. L'uomo d'affari prende in prestito denaro dalle banche garantito dalle azioni di Tesla e SpaceX. Nel 2019, ha impegnato circa la metà delle sue azioni Tesla (in totale, possiede una partecipazione del 20% nella società). Quindi il pacchetto era stato stimato in 15 miliardi di dollari, ora a 28 miliardi, riporta il WSJ.

L'imprenditore afferma di non aver bisogno di soldi, ma il suo avvocato in un procedimento giudiziario con il britannico Vernon Answorth nel 2019 ha dichiarato che il suo cliente non aveva abbastanza fondi personali per pagare un risarcimento nel caso di una conferma di diffamazione. L'avvocato ha sottolineato che la maggior parte dei beni di Musk sono azioni.

Se il valore dei titoli scende al di sotto di un certo livello, le banche hanno il diritto di chiedere al fondatore di Tesla di rimborsare i prestiti in anticipo, il che ridurrà ulteriormente il prezzo delle azioni. Ma sulla base della dinamica positiva dei prezzi delle azioni dell'azienda, tale scenario è improbabile, osserva il giornale.