Il principe Harry è "già desideroso di tornare a casa"

Il consulente e commentatore di pubbliche relazioni reale, Richard Fitzwilliams, ha detto al Daily Star Online che l'ex reale, il principe Harry, è probabilmente già pronto a tornare a casa nel Regno Unito, a seguito della notizia che si "sente fuori posto" a Los Angeles e che non riusce a credere a quanto drammaticamente la sua vita sia cambiata recentemente.

I commenti sono arrivati ​​dopo che, secondo quanto riferito, una fonte vicina al duca di Sussex ha dichiarato al Telegraph la scorsa settimana che al principe mancavano l'esercito e i suoi appuntamenti militari, inclusa la sua carica di capitano generale dei Royal Marines, di cui è stato privato a seguito della "Megxit", e che ancora non poteva credere che "questo è successo".

"È sempre stato probabile che soffra molto profondamente la perdita dei suoi incarichi militari", ha aggiunto Fitzwilliams.

Il commentatore reale ha osservato che il principe è stato spesso molto interessato a prendere parte a progetti di beneficenza, tra cui la sua ideazione del Invictus Games Foundation, così come "lanciare tutto se stesso, il cuore e l'anima, in un'avventura", come ha fatto durante due campagne militari in Afghanistan. Tuttavia, i vincoli derivanti dalla pandemia globale e dalla sua ricollocazione in California hanno ostacolato qualsiasi passo significativo in questa direzione, lasciando presumibilmente in difficoltà il Duca del Sussex.

“La pandemia ha impedito il lancio della loro organizzazione no profit Archewell. Gli Invictus Games, frutto della sua idea, sono stati inevitabilmente rimandati quest'anno. Ovviamente lui e Meghan hanno fatto alcuni gesti di supporto ai bisognosi ”, ha spiegato Fitzwilliams.

"Non c'è alcuna possibilità di fare davvero la differenza dove si trova ora. Essere a Hollywood potrebbe essere un posto dove si trova lavoro, ma ha un'atmosfera elitaria, specialmente durante questa crisi. È lontano dalla Gran Bretagna dove è cresciuto e ora conosce la sua popolarità a livelli molto diversi", ha osservato l'esperto.

In precedenza, una amica di Harry, la dottoressa Jane Goodall, durante un'intervista a Radio Times aveva dichiarato di essere stata in contatto con il principe dopo il suo trasferimento a Los Angeles, e aveva rivelato che il nipote della Regina stava "trovando la vita un po 'impegnativa in questo momento".

La "Megxit"

Il mese scorso, il Duca, insieme a sua moglie Meghan Markle e il figlio di 1 anno, si sono recati negli Stati Uniti dal Canada, dove sono rimasti brevemente dopo aver abbandonato la regalità, proprio all'inizio delle misure di quarantena del coronavirus.

Si ritiene che si siano trasferiti a Los Angeles, dove Meghan ha trascorso la sua giovinezza, per avvicinarsi a sua madre Doria e condurre una vita personale e finanziariamente indipendente.

Si ritiene che la coppia, che ora è libera dalle sue funzioni reali, abbia azzerato gli sforzi per creare una fondazione con sede negli Stati Uniti, chiamata Archewell, in onore del figlio Archie Harrison, che si concentrerebbe sul benessere e sullo stile di vita in un ampio senso.