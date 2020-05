Il principe Harry in primo video a Los Angeles: "la vita è cambiata radicalmente"

In un video messaggio questo weekend, il principe Harry, parlando dalla sua nuova casa di Los Angeles, ha affermato che ci sono stati dei cambiamenti drammatici nella vita di tutti.

Il 35enne ha realizzato il video speciale per quella che sarebbe stata la cerimonia di apertura di The Invictus Games 2020, ora in ritardo, nei Paesi Bassi, in modo da rallegrare i fan e la comunità di Invictus in mezzo al persistente blocco a causa del coronavirus.

"La vita è cambiata radicalmente per tutti noi dall'ultima volta che sono stato all'Aia, ma il team IG2020 ha fatto un lavoro incredibile per adattarsi così rapidamente alla situazione e sono impegnati a mettere in atto piani per il prossimo anno", ha spiegato Harry alla fine , l'aggiunta delle nuove date sarà condivisa con il pubblico nel prossimo futuro.

Il Duca del Sussex ha espresso la speranza che tutti coloro che appartengono alla famiglia Invictus si stiano "comportando bene" e che si aiutino a vicenda in questo momento difficile. "Continuo a sentire storie straordinarie di famiglie che si incontrano su piattaforme online, ma per favore, fai attenzione a coloro che sono rimasti in silenzio o che non sono più visibili sulle chat", ha detto l'ex reale.

Ha inoltre espresso la sua gioia per la Invictus Games Foundation che sta preparando una conferenza virtuale con relatori internazionali e i partecipanti dovrebbero condividere "i loro pensieri e l'esperienza di resilienza e perché lo spirito di Invictus è così importante". Il duca ha creato questo torneo multi-sportivo nel 2014 a Londra dopo essere stato ispirato da un simile evento su larga scala all'estero: gli US Warrior Games.

In esso, il personale dei servizi armati feriti e malati e i veterani competono in nove sport tra cui il basket su sedia a rotelle, la pallavolo da seduta e il canottaggio indoor.

Il mese scorso, il Duca, insieme a sua moglie Meghan Markle e ora figlio di 1 anno, si è recato negli Stati Uniti dal Canada, dove sono rimasti brevemente dopo aver abbandonato la regalità, proprio all'inizio delle misure di quarantena del coronavirus.

Si ritiene che si siano trasferiti a Los Angeles, dove Meghan ha trascorso la sua giovinezza, per avvicinarsi a sua madre Doria e condurre una vita personale e finanziariamente indipendente.

Si ritiene che la coppia, che ora è libera dalle sue funzioni reali, abbia azzerato gli sforzi per creare una fondazione con sede negli Stati Uniti, chiamata Archewell, in onore del figlio Archie Harrison, che si concentrerebbe sul benessere e sullo stile di vita in un ampio senso.