Ferguson subisce la sua prima sconfitta in otto anni: "non ce la faccio più" - Video

Il lottatore americano di arti marziali miste Justin 'The Highlight' Gaethje ha battuto il rivale Tony 'El Cucuy' Ferguson in uno scontro a titolo provvisorio UFC. Questa è stata la prima sconfitta di Ferguson in otto anni.

Il torneo UFC 249 si è tenuto presso la Veterans Memorial Arena a Jacksonville, in Florida, senza la presenza del pubblico a causa delle restrizioni dovute all'epidemia del coronavirus.

Nei momenti conclusivi del secondo turno, Ferguson ha lanciato un tremendo sinistro sulla faccia del suo avversario. Tuttavia, Gaethje ha preso il controllo della situazione offrendo una serie di pugni ben piazzati sul volto e calci bassi a El Cucuy. Questo, a sua volta, è riuscito a destabilizzare il suo rivale con una spazzata inaspettata.

Nel quarto round, The Highlight ha nuovamente dominato e portato a segno una serie di pugni consecutivi sul volto al suo avversario. Alla fine del combattimento ha preso il controllo e ha mandato Ferguson al tappeto, che ha esclamato "non ce la faccio più", costringendo l'arbitro a fermare il combattimento.

Questa è stata la quarta vittoria consecutiva di Gaethje e la prima sconfitta dopo una serie di 12 vittorie consecutive per Tony Ferguson.

​Ora, il combattente americano dovrà affrontare il russo Khabib Nurmagomedov, che ha già descritto la sua vittoria come "impressionante". Per quanto riguarda Ferguson, ha confessato di non essersi preparato per una lotta contro Gaethje.