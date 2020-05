Marachella challenge, su TikTok ecco i peggiori disastri combinati dai cani in quarantena - Video

Costretti in casa, i nostri amici a quattro zampe 'si rilassano' facendo a pezzi telefoni cellulari, cuscini e persino nei mobili in legno, con conseguenze devastanti per le abitazioni dei loro padroni

I nostri animali domestici preferiti non comprendono il motivo della quarantena per il COVID-19 e, vedendosi limitati nelle loro passeggiate, non gli resta altro da fare che 'rilassarsi' con gli oggetti della casa.

Non c'è dunque da meravigliarsi che tra le nuove tendenze di TikTok ci siano i video-challenge delle marachelle combinate dai cani, che si concludono immancabilmente con il colpevole che viene portato in trionfo per i corridoi della casa.

Una moda che sta prendendo piede specialmente in Brasile, dove al momento sono stati registrati 126.611 casi di infezione da coronavirus.

Per questo sta diventando un vero e proprio tormentone "Sonido Original" di Martin Bestani, che va in sottofondo mentre i proprietari dei quadrupedi ci mostrano pantofole, scarpe, telefoni cellulari, cuscini e persino mobili in legno fatti a pezzi dai loro amici a quattro zampe.

Ecco dunque alcuni dei migliori video pubblicati su TikTok con protagonisti alcuni dei cani più birbanti del pianeta.