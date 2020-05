Elon Musk e Tom Cruise gireranno il primo film nello spazio

Come riportato esclusivamente dall'editore del portale specializzato Deadline Mike Fleming Jr., si tratta di un "film narrativo" di azione-avventura e non sarà un'altra puntata della serie Mission: Impossible, che occupa Cruise da oltre due decenni. Sfortunatamente, non ci sono ancora ulteriori dettagli sul progetto.

Ma perché Musk ha scelto di collaborare con Cruise? L'attore di 57 anni è famoso per le sue scene ad alto rischio: ha eseguito trucchi pericolosi a bordo di un elicottero e appeso a un aereo in pieno decollo. Inoltre, ha scalato l'edificio più alto del pianeta, il Burj Khalifa. Nel 2018, si è rotto la caviglia mentre faceva un salto da un edificio all'altro, nel mezzo del set di Mission Impossible: Fallout.

"Non c'è mai stato un protagonista che si mette a rischio tanto quanto Cruise per ottenere le sequenze d'azione più realistiche possibili. Se riesce a girare un progetto a bordo della navicella spaziale di Musk, figurerà da solo nel libro dei record di Hollywood, ha detto l'autore dell'articolo.

In precedenza oggi Musk ha mostrato il bambino neonato in un post su Twitter.