Modella di Victoria's Secret Kelly Gale fa scalpore su Instagram con bikini da "illusione ottica"

Il viso di Victoria Secret Kelly Gale ha scioccato Instagram dopo aver posato per una foto in bikini che molti credevano coprisse a malapena il suo corpo muscoloso a causa di un'illusione ottica visibile.

Mentre i costumi da bagno color carne si fondono delicatamente con la pelle di Gale, molti hanno notato a prima vista solo i motivi triangolari bianchi dell'outfit, il che li ha lasciati con l'impressione che la modella stavolta fosse nuda per il suo feed di Instagram.

"Giuro che sta succedendo un'illusione ottica con quel costume da bagno!", Un utente si affrettò a commentare.

"Bel bikini", hanno sottolineato diversi altri.

Visualizza questo post su Instagram Throwback to some travels✈️🌊 Un post condiviso da Kelly Gale (@kellybellyboom) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:42 PDT

La modella di 24 anni, che ha anche lavorato a lungo con la rivista di intrattenimento per adulti Playboy, non è nota per essere particolarmente modesta quando si tratta di social media. Le sue ultime pubblicazioni, tra cui quella in cui ha preso parte a una sfida di costumi da bagno "capovolta" con la sua parte superiore in bikini capovolta che copre poco il suo petto, di solito presentano la modella in pose che non lasciano quasi nulla all'immaginazione dei suoi devoti ammiratori.

Ma alla fine quello è il suo lavoro, compiacere gli occhi degli appassionati di lingerie e degli amanti del corpo perfetto.