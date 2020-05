Juventus richiama i giocatori per prepararsi alla ripresa del campionato

La Juventus ha richiamato i giocatori che hanno lasciato l'Italia a causa della pandemia di coronavirus in preparazione per la ripresa della stagione, riporta Goal.com.

Il campionato italiano è stato interrotto il 10 marzo a causa della pandemia di coronavirus. Da lunedì in Italia, i giocatori potranno di nuovo allenarsi individualmente. Tuttavia ogni calciatore che ritorna dall'estero dovrà sottoporsi a una quarantena di due settimane.

I media in precedenza hanno riferito che Cristiano Ronaldo non può ancora tornare in Italia a causa di problemi dovuti al suo jet privato.

Sono molte le squadre, tra cui Inter, Napoli, Roma e Sassuolo, che hanno già dichiarato le loro intenzioni di voler riprendere gli allenamenti, con la Juventus che si unisce a loro.

Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Wojciech Szczesny e Douglas Costa sono stati tra i giocatori a cui è stato concesso il permesso di tornare nei loro paesi nativi e di stare con le loro famiglie durante l'epidemia.

Tra i giocatori della Juventus Blaise Matuidi, Paulo Dybala e Daniele Rugani sono risultati positivi al virus a marzo e hanno dovuto autoisolarsi durante la loro guarigione.

La sospensione di tutte le attività sportive a causa del COVID-19

La Serie A, come tutti i principali campionati d'Europa, è stata sospesa da marzo a causa della crisi di Covid-19, che ha ucciso oltre 244.500 persone in tutto il mondo. Ora ci sono molti punti interrogativi sulla possibilità che la stagione 2019-20 sarà completata, anche se il rinvio di Euro 2020 da parte della UEFA ha dato ai campionati di tutta Europa il tempo di essere completati durante l'estate.