Individuata l'enigmatica Ferrari F40 del figlio di Saddam Hussein - Video

Il popolare blogger Ratarossa ha lanciato una campagna per trovare la Ferrari F40 che faceva parte della vasta collezione di auto del figlio di Saddam Hussein, Uday. I seguaci di Ratarossa sono riusciti a localizzare la posizione della supercar: attualmente si trova nella capitale del Kurdistan iracheno, Erbil.

Questo è stato reso possibile con l'aiuto di un altro blogger automobilistico Chris Big Chris Smith di Gas Monkey Garage. Nel 2016 Chris aveva intenzione di acquistare questa macchina e ha persino viaggiato in Iraq per ispezionarla.

Pertanto, Big Chris ha rivelato che il veicolo era coperto di sabbia, persino il motore, e che è privo di alcune parti. Inoltre ha sottolineato che il trasporto nel Regno Unito sarebbe stato "un incubo logistico", quindi è rimasto a mani vuote.

Anche gli utenti sono rimasti delusi da ciò che hanno visto: l'auto è in condizioni terribili e riesce a malapena a muoversi, anche se ha un chilometraggio di soli 3.700 km. Tuttavia, l'attuale proprietario dell'auto ha dichiarato che l'avrebbe venduta ad un prezzo non inferiore a $ 1,1 milioni.

La produzione della Ferrari F40 è iniziata nel 1987 in occasione del 40° anniversario del marchio. La supercar a trazione posteriore vanta 478 cavalli per un massimo di 7000 giri al minuto e può raggiungere la velocità massima di 326 chilometri all'ora. Inoltre, può accelerare da 0 a 100 km / h in 3,7 secondi. Era una delle auto più veloci al momento della sua messa in vendita, ed era un'auto con una vocazione da pista, con pochissimi confort. In effetti, era a tal punto "sportiva" che non aveva nemmeno le maniglie delle portiere e sostituite invece da delle corde.