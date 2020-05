Al principe Harry manca l'esercito dopo la Megxit: "non riesco a credere che sia successo"

Il principe Harry ha prestato servizio nelle forze armate britanniche per 10 anni in diversi ruoli di alto profilo, tra cui capitano dei Royal Marines. Tuttavia, dopo essersi trasferito in Nord America quest'anno per vivere una vita "finanziariamente indipendente", il nipote di Elisabetta II ha dovuto rinunciare a tutti i suoi titoli militari.

Al principe Harry manca far parte delle forze militari e non riesce ancora a credere che tutta la sua vita sia cambiata in modo così drastico dopo il suo annuncio a fine gennaio di essersi dimesso come membro "anziano" della famiglia reale, secondo quanto ha dichiarato una fonte vicina al duca del Sussex al Telegraph. In seguito a questa decisione presa alla fine di marzo, il principe Harry è stato privato delle sue cariche e nomine militari. Questi includevano la carica Capitano Generale dei Royal Marines; Comandante aereo onorario di RAF Honington; e Commodore-in-Chief, Small Ships and Diving e Royal Naval Command.

“Harry ha detto ai suoi amici che gli mancano davvero l'esercito e anche i suoi appuntamenti militari. Gli manca il cameratismo di essere nelle forze. Ha detto agli amici che non riesce ancora a credere che sia successo", ha detto alla fonte.

Secondo le informazioni degli addetti ai lavori, il principe Harry, che è stato nominato capitano generale dei Royal Marines nel 2017, ora ha la sensazione che "avrebbe potuto essere meglio protetto" se fosse ancora con le forze militari.

Tuttavia, la fonte ha sottolineato che il duca non ha "incolpa" sua moglie per quello che è successo.

L'esperienza militare del principe

Il principe Harry ha prestato servizio con le forze armate britanniche per dieci anni, durante i quali prese parte a due campagne militari in Afghanistan. Il duca ha lasciato le forze nel 2015, ma ha conservato i suoi titoli fino al suo ritiro dai suoi doveri reali quest'anno ed è stato costretto a rinunciare a tutti i suoi ruoli, così come al titolo di "Sua Altezza Reale".

La "Megxit"

Il duca e la duchessa del Sussex si sono recentemente trasferiti in California dal Canada, dove stanno trascorrendo il lockdown a Los Angeles, città di origine di Meghan Markle. Recentemente sono emersi rapporti contrastanti sul fatto che la coppia, che ha annunciato a gennaio che si avrebbero abbandonato la regalità per vivere una vita "finanziariamente indipendente", potrebbe presto finire per "rimpiangere" la loro scelta di vita in quanto non è chiaro al momento come si manterranno.