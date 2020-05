Queen lanciano nuova versione di "We Are The Champions" a sostegno di medici e infermieri - Video

I membri del leggendario gruppo rock britannico Queen, insieme al cantante Adam Lambert, hanno presentato al pubblico una nuova versione della canzone classica "We are the champions" per aiutare coloro che sono in prima linea nella battaglia contro COVID-19.

Soprannominata "You are the champions", la canzone è accompagnata da un video emotivo in cui è possibile vedere i medici e le infermiere che combattono il coronavirus in tutto il mondo.

"Proprio come i nostri genitori, nonni e bisnonni hanno combattuto per noi in entrambe le guerre mondiali, questi coraggiosi guerrieri in prima linea sono i nostri nuovi campioni", ha dichiarato il chitarrista Brian May in una dichiarazione ufficiale.

A sua volta, il batterista Roger Taylor, la cui figlia lavora come medico a Londra, ha sottolineato che "in quanto padre di un medico di prima linea", è "molto consapevole del lavoro vitale che svolgono ogni giorno per salvare noi e la nostra società".

Il denaro raccolto sarà donato al Fondo di risposta OMS al COVID-19, che fornisce strumenti e risorse agli operatori sanitari di tutto il mondo. Inoltre, supporta lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.