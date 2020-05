Padre di Boris Johnson sui Sussex: c'è Meghan Markle dietro decisione di lasciare Regno Unito

Il padre di Boris Johnson, Stanley, si è scagliato contro Meghan Markle, affermando che lei è stata la motivazione principale dietro la decisione di lei e il Principe Harry di lasciare il Regno Unito per gli Stati Uniti.

"Di chi è stata la decisione, mi chiedo, di costruire una nuova vita in Nord America?" ha scritto Stanley Johnson per un giornale Saga.

"Non posso fare a meno di pensare che Meghan, come dobbiamo chiamarla ora, abbia svolto un ruolo di primo piano qui", ha continuato, spiegando l'azione con "una differenza culturale di base tra le donne britanniche e le loro controparti transatlantiche".

Per spiegare la sua idea, Stanley ha tracciato una linea di demarcazione tra il Sussex e i suoi stessi genitori, Wilfred e Irene.

"Dopo che mio padre si riprese dalle sue ferite di guerra, decise di tornare nel West Country e diventare un agricoltore", scrisse Stanley, sottolineando che sua madre, una laureata all'Università di Oxford, che pensava che "avrebbe potuto sposare un diplomatico", ha vissuto una vita di basso profilo, trascorrendo i prossimi 36 anni della sua vita nella "vecchia fattoria Exmoor remota che ho ancora oggi".

"Tu e il tuo coniuge non potete essere entrambi al posto di guida", ha continuato ricordando quello che una volta la Principessa Diana ha detto, che "non c'è sempre spazio per due persone in un matrimonio".

Dopo aver annunciato la loro storica mossa per abbandonare gli alti doveri reali per una maggiore indipendenza personale e finanziaria, Meghan e Harry hanno vissuto per alcuni in un appartamento in affitto a Vancouver. Tuttavia, dopo che è diventato chiaro che le autorità avrebbero chiuso i confini a causa della diffusione del coronavirus, la coppia e il loro bambino si sono recati negli Stati Uniti, nella città natale di Meghan, Los Angeles, presumibilmente per essere più vicini a sua madre Doria Ragland.

Gli ex reali, che l'altro giorno hanno ufficialmente chiuso le loro fondazioni di beneficenza nel Regno Unito e l'ufficio di Buckingham Palace, sono ora impegnati in una nuova avventura, un impero di benessere e consulenza chiamato Archewell, in onore del loro figlio di quasi un anno.