Aeronautica britannica desecreta documenti su UFO: Londra era un punto di riferimento per "alieni"

L'aeronautica britannica alla fine degli anni '50 istituì una speciale task force per monitorare i cieli e annotare i resoconti di prima mano dei cittadini sugli oggetti non identificati sospetti che volavano nei cieli del paese.

Degli avvistamenti classificati di presunti UFO in Gran Bretagna sono stati finalmente rivelati grazie a una richiesta di libertà di informazione, anni dopo che la task force UFO della Royal Air Force è stata chiusa dopo 50 anni con la conclusione che non vi era alcuna prova di una prova potenziale minaccia proveniente dallo spazio, ha riferito il Daily Star.

I rapporti pubblicati dalla testata mostrano i punti di maggiori avvistamenti del Regno Unito, più di 56 luoghi in tutta l'Inghilterra, così come le aree della Scozia, del Galles e persino delle Isole del Canale, dove sono stati segnalati oggetti volanti non identificati dal 1959 al 2009.

Secondo la richiesta di libertà d'informazione, presentata da Fresh Student Living, Londra occupava il primo posto nel numero di avvistamenti di lampi inspiegabili: 54 in un anno, rispetto ai 30 nel Kent.

I documenti offrono lunghe descrizioni delle presunte prove di attività extraterrestre. Ad esempio, qualcuno a Londra è stato testimone di "un oggetto con una luce bianca alternata e rossa ad angolo" che proveniva da "Londra sud-est verso Canary Wharf" e che "si è fermato a mezz'aria", mentre nel Kent vi fu un avvistamento di "due oggetti, distanti cinque minuti in direzione est-ovest ”, che“ sembravano palle di fuoco arancione ma non emettevano alcun suono”.

Durante la compilazione del loro rapporto, Fresh Student Living ha anche inserito un grafico per mappare tutti i diversi casi segnalati da una varietà di persone.

All'inizio degli anni '50, quando l'interesse per gli extra-terrestri aumentò, gli UFO catturarono persino l'attenzione del primo ministro Winston Churchill, che nel 1952 inviò un promemoria al suo ministro dell'aeronautica chiedendo: "Cosa significano tutte queste cose sui dischi volanti? Cosa può significare? Qual è la verità?".

Un sondaggio YouGov del 2020 cita 1 su 5 inglesi che ammettono di credere che gli alieni probabilmente vivano tra le persone sulla Terra, mentre il 65% afferma che non è probabile e il 15% è indeciso.