L'esercito Usa conferma l'autenticità di 3 avvistamenti di Ufo

Il governo statunitense ha pubblicato video su oggetti volanti non identificati per confermare l'autenticità degli incidenti verificatisi nel 2004 e 2015, ha comunicato oggi il Pentagono.

Il Dipartimento della Difesa pubblica video con lo scopo di chiarire eventuali idee sbagliate da parte dell'opinione pubblica, sul fatto che i filmati che circolava fossero reali o meno. Gli oggetti aerei osservati nei video rimangono caratterizzati come "non identificati", si legge in una nota del Pentagono.

Il Pentagono ha chiarito che le immagini non rivelano alcuna capacità sensibile dei sistemi statunitensi di controllo dello spazio aereo e non incidono su eventuali incursioni future nello spazio aereo militare, si aggiunge nel comunicato.

I video disponibili sul sito della Marina militare statunitense non chiariscono il mistero se la Terra sia osservata dagli alieni dallo spazio.

Un video mostra semplicemente un punto bianco che ricorda l'immagine sfuocata di una stella per quasi un minuto prima che si allunghi ed esca dallo schermo con una velocità insolita.