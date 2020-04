Agile come un ginnasta: cane salta attraverso un recinto con stile - Video

In questi giorni, quando la pandemia di coronavirus ha portato a milioni di persone bloccate a casa, i proprietari di animali domestici stanno diventando sempre più fantasiosi: potresti aver visto video esilaranti in cui cani e gatti saltano una parete di carta igienica.

Ci sono molti video online in cui i gatti vengono messi a confrontato con i cani e spesso sembrano migliori per agilità.

Ma questo video è la prova che i cani possono essere agili come i gatti. Un video caricato sull'account ViralHog su YouTube mostra un pastore australiano che salta tra le sbarre di un cancello.

Guarda questo cane: salta come un ginnasta, come fa a sapere come posizionarsi durante il salto?