In Cina non tutti apprezzano la bellezza e il fascino delle donne russe

Mentre molte donne russe hanno guadagnato l'ammirazione di molti uomini all'estero per la loro grazia e il loro fascino, sembra che ci siano anche persone di altro parere; come si suol dire, la bellezza è negli occhi di chi guarda.

Come sostenuto da un utente di un social network cinese in un post pubblicato sul portale web Sina, mentre alcune persone in Cina sembrano pensare che la Russia sia "un paese ricco di bellezze", la realtà è un po' diversa e persino "dura".

Ovvero per l'utente una persona russa comune è tutt'altro che perfetta per il fatto che mangia cibo ad alto contenuto calorico per sopportare il rigido clima, "pertanto la bellezza russa non è così affascinante come pensiamo".

Inoltre ha sostenuto che mentre "una donna russa assomiglia all'apparenza alle europee con i capelli biondi, grandi occhi e lunghe ciglia", è spesso difficile apprezzare il fisico affascinante di una ragazza sotto vestiti pesanti che indossa per il freddo.

Allo stesso tempo l'utente ha elogiato le attrazioni turistiche della Russia, affermando che "molti palazzi in Russia sono in stile europeo e molto belli".