In vendita Bugatti EB110 SS unica al mondo gialla con interni rossi - Foto

Un utente di Facebook ha messo in vendita una Bugatti EB 110 Super Sport (SS) gialla, proprio come quella di Michael Schumacher, ma con interni rossi: l'unica al mondo con questa configurazione.

L'auto del 1993 non è solo totalmente impressionante dal punto di vista estetico, ma ha anche alcune caratteristiche tecniche che non lasceranno indifferenti i fan delle corse automobilistiche.

L'EB110 SS è stata presentata al pubblico nel 1992 al Motor Show di Ginevra ed è una versione modificata dell'EB110 GT. La Super Sport è una versione focalizzata sulle prestazioni, motivo per cui ha meno equipaggiamenti di comfort rispetto alla GT.

In particolare, il motore Bugatti EB110 SS è in grado di erogare 610 cavalli a 8.250 giri al minuto. Va notato che il veicolo produce fino a 174,3 cavalli per litro, mentre la sua potenza di coppia raggiunge i 637 Newton metri a 3.800 giri al minuto.

Ancora oggi l'EB110 SS ha prestazioni impressionanti: può raggiungere una velocità di 351 chilometri orari e accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, oltre a essere in grado di percorrere un chilometro in soli 19,6 secondi.

L'auto è stata già messa all'asta nel 2015 per oltre $ 770.000, ma questa volta, il suo costo potrebbe superare il milione di dollari, con un chilometraggio di soli 15.000 miglia.