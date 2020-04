Elefante "arrabbiato" colpisce escavatore dopo che lo salva - Video

Anche se un enorme elefante può risolvere una montagna di problemi con il suo fisico muscoloso, ma il corpo mastodontico della creatura spesso può mettere in difficoltà i pachidermi. In uno di questi incidenti, un elefante si è ritrovato bloccato in una fossa agricola senza possibilità di uscirne.

Il video, virale sui social network, mostrano una operazione di salvataggio di un elefante da un pozzo agricolo nello stato indiano del Karnataka.

Una folla di curiosi spettatori si è radunato per guardare mentre l'elefante lottava per uscire dal fossato in un santuario di fauna selvatica. Un escavatore è stato chiamato per creare una rampa per l'animale per poter uscire dal fosso. Alla fine, l'elefante riesce ad abbandonare il pozzo agricolo, ma come risale in superficie colpisce la macchina edilizia con la testa, come se fosse arrabbiato con essa.