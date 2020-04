Irresistibili: una mamma leopardo insegna ai suoi cuccioli ad attraversare la strada - Video

Un visitatore del Kruger National Park in Sudafrica ha assistito a una scena tenera e divertente quando una mamma leopardo ha accompagnato i suoi cuccioli mentre attraversavano la strada.

In questo video virale si vede come una mamma leopardo attraversa la strada, ma si rende conto che i suoi piccoli non la seguono. Quindi, ritorna nel nascondiglio e, pochi secondi dopo, cammina con i suoi piccoli, mentre i turisti li osservano con curiosità.

Secondo l'autore del video, le sue figlie erano convinte che "non c'erano leopardi" nella riserva. Tuttavia, mentre si muovevano attraverso il parco, "le ha convinte scherzosamente a iniziare a cantare per attirare i leopardi e lo hanno fatto e - con loro grande sorpresa - ha funzionato davvero".

L'uomo ha sottolineato che è stata una delle sue figlie a registrare il video.

"Sono contento che l'abbia fatto, perché avrei tremato così tanto per l'emozione che il video sarebbe venuto storto", ha aggiunto ironicamente.