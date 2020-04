Principe Harry si dedicherà agli sport acquatici in California

Come ex reali, il principe Harry e Meghan Markle si sono ora trasferiti negli Stati Uniti con il loro figlio Archie di 11 mesi per vivere una vita "finanziariamente indipendente"; il nipote della regina Elisabetta II è ora alla ricerca di nuovi modi per intrattenersi, pur sentendo "nostalgia di casa", secondo alcuni rapporti.

Il principe Harry spera di dedicarsi al surf, al jetski e al wakeboard dopo il suo trasferimento in California, e ha chiesto ai locali quali guru del surf locale possano garantirgli il miglior allenamento, ha riferito il Daily Star.

"È sempre stato super sportivo, quindi per lui è un gioco da ragazzi, e Harry è davvero entusiasta", ha detto una fonte alla testata. "Una delle maggiori attrazioni di Los Angeles e Malibu in particolare è andare in spiaggia e farsi coinvolgere negli sport acquatici".

L'insider osserva che "naturalmente" il Duca del Sussex avrà "il miglior allenamento che il denaro può comprare", poiché spera che lo sport lo aiuti anche ad "aggiungere un po di definizione e massa muscolare".

"Gran parte del suo tempo libero sarà trascorso nuotando e prendendo il sole sulla spiaggia", suggerisce l'informatore. "Ha sempre sognato questo stile di vita e ora sta finalmente accadendo."

Il principe 35enne è sempre stato un appassionato di sport, giocando a rugby e polo, e ha anche fatto un trekking di sci di fondo in Antartide per scopi di beneficenza. Il suo trasferimento nello stato di origine di Meghan, in California, potrebbe aver aperto alcune nuove opportunità per l'ex reale, che secondo come riferito sentiva "nostalgia di casa" dopo il trasferimento.