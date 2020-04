Azienda calcola il guadagno per "parola" delle stelle di Hollywood

La società Casumo ha calcolato quanto guadagnano le stelle di Hollywood in media per parola per fotogramma, secondo Cinema Blend.

Secondo gli analisti il più pagato è Tom Cruise: in oltre 40 anni di carriera nel cinema, avrebbe raggiunto un indicatore di circa settemila dollari per parola. Si noti che l'attore spesso rifiuta una tariffa fissa per ogni suo lavoro nel film in favore di una percentuale sugli incassi, ecco perché il suo tasso è così alto, riporta Cinema Blend.

Al secondo posto c'è Kurt Russell, che in media ha guadagnato $ 5.600 a parola. Il terzo è Johnny Depp, la cui parola costa intorno ai 4.800 dollari.

Al primo posto tra le attrici c'è Cameron Diaz con una "tariffa" di 4.600 mila dollari a parola.

Il maggior guadagno per parola per la replica in un film appartengono a Kurt Russell (36,8 mila dollari per ciascuna delle 407 parole nel film "Soldier" (1998), 15 milioni di dollari) e Julia Roberts (14,6 mila dollari per ciascuna delle 685 parole in "Ocean's Eleven Friends" (2001), per un totale di dieci milioni di dollari).