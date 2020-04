Chi è il più bello di tutti? Il cucciolo di Golden Retriever prova elastici per i capelli - Video

I cuccioli di Golden Retriever sono adorabili vero? È possibile renderli ancora più adorabili? Certo, tutto ciò che serve è un elastico per capelli.

Un cucciolo di Golden Retriever irresistibile è stato filmato in fase di trasformazione. Il cucciolo prova un nuovo "stile" con l'aiuto degli elastici per capelli che trasformano le sue orecchie flaccide in una coda di cavallo.

Il proprietario non si è fermato a questo, ma ha anche creato delle trecce per il simpatico animale domestico, rendendolo semplicemente fantastico.

Il cucciolo nel video sembra apprezzare l'intera procedura ed è stato felice di posare come modello per il suo proprietario.