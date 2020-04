Pilota d'aereo rivela i tre momenti più piacevoli del volo

Un pilota d'aerei ha raccontato cosa in particolare gli dà piacere durante il volo, riferisce Express.

Bernice Moran, da 12 anni pilota di una compagnia aerea britannica, ha definito i tre momenti più divertenti del suo lavoro.

Innanzitutto il rombo dei motori durante il riscaldamento prima del decollo. "Quando l'equipaggio non vede l'ora di volare", racconta.

In secondo luogo quando l'aereo accelera in pista durante il decollo, il muso dell'aereo si alza in aria e il carrello di atterraggio si stacca da terra.

"Allo stesso tempo, questo è un momento molto teso, perché fino a quando l'aereo non raggiunge la quota di volo prefissata, l'equipaggio non può rilassarsi", ha spiegato.

E il terzo momento che i piloti aspettano è il pranzo. "Attendo con impazienza il menu", ammette Moran, "ma ci penso quando il pilota automatico è attivo."