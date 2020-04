La vera amicizia non conosce confini: cucciolo diventa amico di un pappagallo - Video

Apparentemente, questo vale anche per gli animali.

Un video è apparso su Twitter in cui si vedono un cucciolo di cane di qualche settimana con un pappagallo. Il piccolo cucciolo usa la pancia del pappagallo come cuscino improvvisato per fare un pisolino e l'uccello, sdraiato sulla schiena in modo rilassato, non si preoccupa affatto.

Sembra che questi due abbiano sviluppato un legame speciale e siano stati in grado di vedere oltre le loro differenze.

​