Rimini, in spiaggia durante lockdown braccato dalla polizia locale. Foto fa giro del mondo

Prende il sole sulla spiaggia di Rimini e in altri momenti della storia non ci sarebbe nulla di male, solo che in giro per il mondo c'è Covid-19 e la foto diventa subito virale.

Suo malgrado farà storia la foto del riminese sdraiato su un cumulo di sedie a sdraio che prende il sole lungo i 15 chilometri di spiagge desolate.

La foto non potrebbe entrare nella storia dell’Italia in lockdown, però, se non vi fossero altri due soggetti chiave in questa storia che appare surreale, anche in questo caso loro malgrado, e che danno il senso alla scena.

Sono due uomini della Polizia municipale di Rimini che, in ottemperanza alle disposizioni dei decreti nazionali e delle ordinanze regionali e comunali, raggiungono con i quod il giovane e…

...La foto mostra solo la scena del giovane sdraiato e dei due uomini appena scesi dai quod che risoluti si apprestano a raggiungere l’isolato riminese.

Facile immaginare il resto: verbale da 400 a 3.000 euro e obbligo di tornare a casa.

Ebbene la foto ha fatto proprio il giro del mondo, perché la Bbc ha postato la foto sul suo profilo Instagram Bbcnews ed ha ricevuto quasi 49mila interazioni e circa duemila commenti da ogni parte del mondo.

Ha fatto bene, non ha fatto bene? I commenti si dividono tra castigatori e fan.

Ma c’è anche un’altra foto che resterà nella memoria e nella storia dell’emergenza Covid-19 vissuta in Italia. Un’altra foto che anche, sopra tutte, ha fatto il giro del mondo, ed è quella dell’infermiera esausta che si riposa con ancora indosso camice monouso, cuffia e mascherina. Quella infermiera, che rappresenta tutti i sanitari che lottano contro il nuovo coronavirus, si è a sua volta ammalata 5 giorni dopo quello scatto, ma è tornata in corsia appena guarita, al suo posto, a curare malati.