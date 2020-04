Una gara tra elettriche: Porche Taycan contro Tesla S - Video

Le due auto in questo video non sono rappresentate nelle loro versioni più potenti, ma il vantaggio iniziale era comunque dalla parte del veicolo tedesco, e le cifre lo confermano. Il Taycan Turbo nel video ha una 680 cavalli, rispetto ai 423 del Tesla S Long Range.

Inoltre, l'avversario tedesco ha anche un cambio a due velocità, che, senza dubbio, gli dovrebbe dare tutti i vantaggi necessari per vincere in una corsa di accelerazione lungo il rettilineo.

Come puoi vedere nel video, in effetti la Porsche Taycan Turbo prevale sulla Tesla S. Allo stesso tempo, l'autore del video sottolinea che la differenza di velocità non è schiacciante, così come la differenza dei prezzi di queste auto. Il Taycan costa circa il doppio di quello della Tesla.

Sebbene le auto elettriche fossero principalmente destinate "all'eco-pendolarismo", sono anche temibili concorrenti nelle corse, poiché, a differenza delle auto con motori a combustione interna, sviluppano istantaneamente la loro potenza di picco.

Inoltre, hanno un baricentro molto basso a causa della posizione delle batterie e dell'assenza del motore.