Principe Harry svela quello che lo fa sentire in colpa nel matrimonio con Meghan

In seguito alle notizie secondo cui gli ex reali si erano ora stabiliti a Los Angeles dopo la loro partenza dal Canada, alcuni temono che la nuova ambientazione del principe Harry rischia di fargli più male che bene, soprattutto tra le misure di autoisolamento introdotte negli Stati Uniti.

Il principe Harry ha svelato quello che lo fa sentire in colpa nella sua relazione con la sua famiglia e riguardo la quarantena che lo ha costretto a rimanere in casa. Parlando con famiglie di bambini particolarmente vulnerabili alla pandemia di coronavirus con illustri personaggi in una videochiamata pubblicata da WellChild Charity, che da oltre 10 anni riceve aiuto dal duca del Sussex, Harry ha notato che ora si sente in colpa di poter trascorrere molto tempo con sua moglie Meghan Markle e il loro figlio Archie di 11 mesi.

"Ci sono un sacco di aspetti positivi che sono emersi allo stesso tempo, come essere in grado di avere del tempo per stare con la famiglia", ha detto Harry durante la chiamata. "Tanto tempo in famiglia che quasi pensi, mi sento in colpa per avere così tanto tempo in famiglia?"

L'ex reale, che ha recentemente smesso di usare il titolo di HRH ma che rimane il duca del Sussex, ha elogiato gli sforzi dei genitori con famiglie numerose o bambini gravemente malati durante la pandemia e ha consigliato loro di non dimenticare di prendersi cura di se stessi durante questi difficili momenti.

"Certo, saranno giorni difficili. Non riesco nemmeno a immaginare quanto sia difficile per voi ragazzi", ha detto il nipote di Elisabetta II. "Per me avere un bambino a 11 mesi è abbastanza difficile."

All'inizio della chiamata, che presentava diversi genitori di bambini che combattevano paralisi cerebrale e altri problemi, il giovane duca notò anche che era particolarmente felice di vedere "volti familiari". Secondo alcuni commentatori reali, tra cui Angela Mollard, hanno affermato in precedenza che il principe potrebbe avere dei momenti difficili a seguito della sua separazione dalla sua famiglia e dalla vita reale lavorativa.

Inoltre in precedenza il duca aveva affermato che stava “trovando la sua nuova vita un po impegnativa” e che probabilmente avrebbe dovuto abbandonare la caccia, un hobby non approvato da sua moglie.

A gennaio, il principe Harry e Meghan Markle hanno improvvisamente annunciato che si sarebbero dimessi come membri anziani della famiglia reale. Dopo aver vissuto in Canada per un po di tempo, si sono ora trasferiti in California, lo stato di origine di Meghan, dove ora stanno trascorrendo la quarantena.