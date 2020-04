A Cremona concerto di violino dal tetto dell'ospedale per omaggiare medici, infermieri e pazienti

E' un concerto per onorare personale sanitario, pazienti e volontari di Samaritan’s Purse impegnati strenuamente contro il coronavirus.

Si è trattato della seconda esibizione organizzata dalla Pro Cremona.

A commento del video pubblicato su YouTube, Pro Cremona ha ricordato la lotta di tutta la comunità contro COVID-19.

"Gli sguardi verso il cielo. Le lacrime. Gli applausi. Per un momento, il suono di un violino ha sostituito le sirene delle ambulanze. Per far sapere a tutti che noi ci siamo. Per far sapere a tutti che Cremona continua a lottare".