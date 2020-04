Ecco com'erano Mosca, San Francisco, Amsterdam 100 anni fa in alta definizione - Video

Grazie ai progressi della tecnologia, ora è possibile vedere vecchie pellicole con una risoluzione dell'immagine sostanzialmente migliore di quanto non fossero in origine. In questo caso, grazie alla risoluzione 4K, godiamo di una vista definita di Mosca, San Francisco e Amsterdam nei secoli passati.

IL 4K offre la possibilità di salvare vecchie pellicole grazie ai suoi quasi 4000 pixel di risoluzione orizzontale. In questo modo, è possibile ammirare pellicole storiche centenarie che ritraggono la vita di diverse città del mondo.

Mosca

In questo caso abbiamo una visione della Mosca degli zar, in particolare dal 1896. La pellicola, registrata da un punto fisso, ci regala uno sguardo sulla Russia del XIX secolo: cappelli a cilindro, stendardi e carrozze proliferavano nella via centrale di Tverskaya. Niente a che vedere con la vista che offre oggi.

Grazie all'utente Denís Shiriáev, puoi goderti video come questo in 4K e 60 fps sul suo canale YouTube, in alta definizione e in bianco e nero per contemplare il contrasto tra le definizioni.

San Francisco

Questo video è una versione in alta definizione del famoso pezzo A Trip Down Market Street, prodotto dai fratelli Miles. Questi fecero una ripresa attraverso la città californiana in un veicolo del tempo, registrando per 13 minuti la vita di una delle strade più trafficate del centro, che viene mostrato come l'ambiente perfetto per i trasporti, la moda e l'architettura americana dall'inizio del XX secolo.

E tutto questo solo pochi giorni dopo un grande terremoto che provocò il caos (del quale si vedono anche immagini di alta qualità alla fine del video). Era il 18 aprile 1906 e circa 3000 persone morirono a causa del terremoto e oltre l'80% della città fu ridotto in macerie.

Amsterdam

Cento anni fa le strade della capitale olandese erano teatro di balli improvvisati tra la folla. In questo video, registrato nel 1922 in varie parti della città, abbondano berretti, gonne e completini. Se da allora è rimasto qualcosa di simile alla città di oggi sono le biciclette come mezzo di trasporto.

Il canale avverte che non sono stati utilizzati colori reali per la creazione di questa versione di qualità migliorata, ma che sono falsi toni che hanno il solo scopo di riprodurre l'atmosfera del luogo e il momento storico.