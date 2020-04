Il manoscritto di "Hey Jude" dei Beatles è stato venduto all'asta per $ 910.000 - Foto

Come indicato sul sito web dell'asta, inizialmente il prezzo del lotto è stato stimato in 160-180 mila dollari USA.

La canzone "Hey Jude" è stata scritta nel 1968. Paul McCartney la scrisse per il figlio di John Lennon Julian per consolarlo durante il divorzio dei suoi genitori John e Cynthia Lennon.

Di conseguenza, la canzone è stata nominata per un Grammy Award nel 1989 nelle categorie "Record of the Year" e "Song of the Year".

Altri oggetti del gruppo britannico The Beatles furono messi all'asta, tra i quali cimeli, chitarre e strumenti precedentemente sconosciuti, oggetti con autografi, dischi in vinile rari, pubblicazioni su licenza poco conosciute e altre rarità.