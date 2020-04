Uno spettacolo della natura: guarda come due affluenti formano il fiume Gange

Il Gange per 2.525 chilometri dalla sua sorgente in Himalaya attraverso l'India e il Bangladesh. Il corso del fiume come unico corpo d'acqua inizia a Devprayag, una città situata nello stato indiano di Uttarakhand, che offre panorami mozzafiato nel punto esatto di confluenza. Sputnik ve lo mostra in video.

Gli utenti dei social network hanno condiviso in grande numero questo video su Twitter, che mostra il punto esatto in cui i fiumi Bhaguirati e Alaknanda si incontrano per formare il Gange.

Questo fiume è anche conosciuto con il nome di Ganga, che in sanscrito e nella maggior parte delle lingue indiane significa "va, va," in riferimento al rapido movimento delle sue acque. Oggi il Gange irrora e bagna con le sue acque una delle regioni più densamente popolate del mondo.

Il punto in cui gli affluenti del Gange si uniscono è carico di simbolismo per essere il luogo di nascita del più santo dei sette fiumi sacri dell'induismo. Milioni di pellegrini e devoti vi si bagnano per purificarsi in cerimonie che si svolgono una volta ogni 12 anni.