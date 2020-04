Stephen King parla della somiglianza della trama di un suo libro con la pandemia di Covid-19

Stephen King è stato responsabile d'innumerevoli morti immaginarie, ma la sua sete di sangue ha raggiunto l'apice in The Stand, dove un virus spazza via quasi l'intera popolazione mondiale. A quattro decenni dalla pubblicazione del libro, questa storia è più rilevante che mai.

Il celebre scrittore statunitense Stephen King ritiene che la pandemia che una volta aveva predetto fosse "destinata ad accadere".

"Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che nella nostra società, dove il viaggio è un punto fermo della vita quotidiana, che prima o poi ci sarebbe stato un virus che avrebbe comunicato al grande pubblico", ha detto King in un'intervista a National Public Radio.

"Continuo a sentire gente dire: "accidenti, è come se stessimo vivendo in una storia di Stephen King", ha aggiunto. "E la mia unica risposta è: "Mi dispiace".

Una delle storie più scioccanti di King è The Stand, un romanzo del 1978 su un ceppo d'influenza usato come arma biologica chiamato "Project Blue" che viene rilasciato accidentalmente e uccide oltre il 99% della popolazione.

King è ben consapevole delle reminiscenze che ha avuto sulla pandemia di COVID-19 in corso ma ha detto che la realtà non è così grave come la finzione.

"No, il coronavirus NON è come THE STAND", ha twittato il mese scorso. "Non è affatto così grave. È assolutamente possibile sopravvivere ad esso".

Tuttavia, l'attuale pandemia ha cambiato il modo in cui il mondo funziona e sembra destinata a diventare un evento generazionale. Stephen King afferma che probabilmente lascerà un segno sui giovani, come su sua nipote, in un modo simile a quello che ha fatto la Grande Depressione su sua madre.

Sebbene King sostiene di non sentirsi in ansia per la crisi, e che questa in realtà lo avrebbe aiutato a fare "progressi meravigliosi" su un nuovo romanzo a causa dell'isolamento, ciò ha influenzato il suo lavoro. L'uscita di una raccolta di storie inedite intitolata If It Bleeds, originariamente prevista per il 5 maggio, è stata spostata al 21 aprile a causa della pandemia. Anche la trama di un nuovo libro è stata leggermente modificata.

"Avevo ambientato (il libro su cui sto lavorando) nel 2020 perché ho pensato, 'OK, quando lo pubblicherò, se sarà nel 2021, sarà come nel passato, in sicurezza nel passato", ha detto .

“E poi è arrivata questa cosa, e ho immediatamente guardato indietro attraverso la copia che avevo scritto e ho visto che una delle cose che stava succedendo era che due dei miei personaggi erano andati in crociera... E ho pensato: "Beh, no, non credo che qualcuno andrà in crociera quest'anno". E così ho guardato tutto e ho immediatamente ambientato il libro nel 2019, dove le persone potevano riunirsi e stare insieme e il la storia avrebbe funzionato".