Meghan Markle vuole che la stella di Hollywood Angelina Jolie diventi suo mentore

Il Telegraph aveva riferito in precedenza che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero presumibilmente intenzione di fondare una organizzazione senza scopo di lucro, a seguito delle dimissioni da reali. Il fondo, Archewell, fornirà una serie di servizi, tra cui consulenza emotiva, corsi di nutrizione e benessere e istruzione.

Meghan Markle vuole che la stella di Hollywood Angelina Jolie diventi il ​​suo guru della vita, secondo quanto riferito dal Daily Star citando il punto di notizie australiano New Idea. Secondo la pubblicazione, dal momento che il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti dal Canada a Los Angeles, dove risiede l'attrice vincitrice del premio Oscar, la duchessa vuole stabilire una connessione con Jolie, che ammira da molto tempo.

"È noto che Meghan aspira ad essere come Angelina da molti anni, così come della principessa Diana. Meghan ha tanto rispetto per Angelina e tutto ciò che ha raggiunto a livello personale e professionale. Il suo lavoro per le buone cause e le Nazioni Unite parlano da soli, ma Meghan si meraviglia di come Angelina sia riuscita a bilanciare questo con una fiorente carriera al botteghino e crescere sei figli", ha detto una nuova fonte anonima a New Idea.

Secondo il tabloid australiano le due attrici si sono incontrate in precedenza e avrebbero addirittura stabilito una "connessione intellettuale". La testata ha detto che Jolie anche vorrebbe coltivare una relazione con Meghan Markle.

Oltre al tutoraggio di Jolie, Meghan Markle ha in programma di stabilire una organizzazione senza scopo di lucro insieme a suo marito, il principe Harry. La coppia ha scioccato e polarizzato il pubblico britannico all'inizio di gennaio quando ha annunciato che voleva abbandonare i loro ruoli nella famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendente.

Dopo lunghi colloqui a Buckingham Palace, secondo quanto riferito, alla coppia è stato bandito dalla Regina l'uso del Sussex Royal o della parola "royal" come marchio in quanto si ritiene che Sua Maestà non accetti i membri della famiglia che traggono profitto dalla loro posizione reale.

Ora il duca e la duchessa del Sussex vogliono istituire una piattaforma di beneficenza chiamata Archewell che offrirà consulenza emotiva e corsi educativi. Inoltre, gli ex reali vogliono persino lanciare un sito di nutrizione e benessere.