Coronavirus, la rinvincita della natura: cinghiali in strada al Sacro Monte di Varese - Video

Sono ormai molte le testimonianze di questo ineluttabile fatto, riprese e pubblicate sui social network e sui media: i canali di Venezia, diventati nuovamente limpidi dopo lo stop al traffico marittimo, l'abbassamento dei livelli di CO2 nell'aria e via dicendo.

L'ultimo esempio di questo peculiare fenomeno arriva dalla Lombardia, dove nelle scorse ore un'intera famiglia di cinghiali è stata immortalata da un automobilista che si trovava a percorrere una strada statale nei pressi del santuario del Sacro Monte di Varese.

Gli animali, per nulla impauriti dalla presenza umana, sempre più rada per via della quarantena, sembrano quasi essersi riappropriati dell'ambiente e camminano come se nulla fosse.