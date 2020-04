Quando sei in quarantena e hai solo una decappottabile - Video

Gli effetti del coronavirus ci stanno regalando scene in tutto il mondo in cui la realtà a volte supera la finzione. Questo video registrato su un'autostrada russa mostra un modo innovativo di protezione contro il temuto virus basato su attrezzature acquatiche e teli di plastica.

Affrontare una minaccia biologica con una decappottabile è una vera sfida, ma le persone alla guida di questo veicolo hanno trovato una soluzione che non passa inosservata.

Nelle immagini, riprese il 29 marzo su un'autostrada nella città russa di Belgorod, il conducente può essere visto in una tuta da subacqueo con la maschera e tutti i suoi accessori. Il passeggero viaggia completamente coperto da una sorta di telone di plastica.

Nella descrizione del video ViralHog, si può leggere quanto segue: "Sulla strada per il supermercato, abbiamo visto una decappottabile in cui l'autista e il passeggero avevano preso tutte le misure per proteggersi dal coronavirus".

Tuttavia, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, tali misure drastiche non sono necessarie, poiché il virus si diffonde solo attraverso gocce di fluidi corporei: starnuti, tosse, e dal contatto con superfici infette. Mentre i cosiddetti aerosol del virus possono certamente rimanere sospesi nell'aria, l'organizzazione internazionale ha sottolineato, rappresentano un pericolo in un numero limitato di situazioni, come la cura dei malati negli ospedali da parte del personale sanitario.