Consigli da una nutrizionista su come trarre benefici per la salute dall'autoisolamento

Durante il periodo di autoisolamento, è molto importante determinare correttamente un'alimentazione quotidiana per non sperimentare una carenza di nutrienti e vitamine e per tenere alte le difese immunitarie: occorre consumare gli agrumi, riporta l'ufficio stampa del ministero della Salute della regione di Mosca.

"Durante questo periodo di autoisolamento è molto importante determinare correttamente un'alimentazione quotidiana in modo da non sperimentare una carenza di nutrienti e vitamine. Prima di tutto bisogna sostenere le difese immunitarie, quindi occorre aggiungere agrumi. Al mattino, a stomaco vuoto, bisognerebbe bere acqua a temperatura ambiente o calda con limone e durante il giorno mantenere l'equilibrio idrico nel corpo", ha dichiarato Inna Pichugina, nutrizionista capo indipendente presso il ministero della Salute della regione di Mosca.

Secondo la dietologa, per mantenere l'equilibrio idrico dell'organismo possono risultare utili estratti di frutta, come da bacche, o acqua e zenzero, tuttavia non si deve aggiungere zucchero alle bevande, preferendo come dolcificante il miele. Il consumo di caffeina dovrebbe essere limitato, i cereali integrali dovrebbero essere quelli da scegliere, mentre uova, noci e pollame dovrebbero essere consumati come fonte di proteine. Inoltre vanno bene anche i prodotti lattiero-caseari.

La nutrizionista ha sottolineato che occorre aggiungere attività fisica alla routine quotidiana: esercizio fisico, riscaldamento, danza, giochi all'aperto con i bambini, pulizia. Tutto questo contribuirà a migliorare il proprio stato emotivo.