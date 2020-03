Tutto da sola: Rihanna pronta ad avere figli senza un uomo affianco

Questa non è la prima volta che la cantante 32enne parla di maternità. Nel giugno 2019, Rihanna ha rivelato che voleva i bambini "più di ogni altra cosa nella sua vita". Questa affermazione ha suscitato voci secondo cui l'artista era incinta, ma Rihanna le ha rapidamente respinte.

La cantante pop Rihanna ha detto che ha in programma di avere tre o quattro figli ed è pronta a farlo senza un uomo. In un'intervista a British Vogue, l'artista di 32 anni ha dichiarato di essere pronta a diventare madre, anche se non incontrerà la sua dolce metà.

"Sento che la società voglia farmi sentire come se stessi sbagliando. Ti sminuiscono come madre se non c'è un papà nella vita dei tuoi figli. Ma l'unica cosa che conta è la felicità, questa è l'unica cosa sana in una relazione tra un genitore e un figlio. Questa è l'unica cosa che può davvero crescere un figlio, è l'amore", ha detto il cantante al British Vogue.

La scorsa settimana, la cantante ha deliziato i suoi fan pubblicando la sua prima canzone in quattro anni, sebbene fosse un progetto collaborativo. La 32enne è stata inserito nella traccia "Believe It" dall'artista canadese PartyNextDoor.

Rihanna ha anche rivelato che sta lavorando in modo aggressivo al suo nuovo album, ma ha rifiutato di parlare della data di uscita.

A differenza della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che le è valsa il titolo di musicista femminile più ricca del mondo, la vita personale di Rihanna ha avuto meno successo. Ha frequentato il cantante Chris Brown per due anni, ma la coppia ha rotto dopo che Brown l'ha aggredita fisicamente. Dopo la separazione, Rihanna ha frequentato il cantante Drake dal 2009 al 2016. Il suo ultimo rapporto è stato con un uomo d'affari saudita Hassan Jameel, con il quale è stata dal 2017 fino a gennaio 2020.