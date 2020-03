Ecco come un orso si sveglia dopo un lungo letargo - Video

Ogni anno gli orsi si svegliano in primavera ed escono dalle loro tane dopo il letargo. Tuttavia, non è affatto facile riprendere il momento esatto. Una donna canadese ci è riuscita.

Si chiama Nicole Gangnon e lavora al rifugio per orsi Grizzly Bear Refuge situato nelle Montagne Rocciose canadesi, vicino alla città di Golden.

Come ha dichiarato Gangnon a The Guardian, per otto anni di seguito aveva piazzato delle telecamere vicino alla tana, ma c'era sempre qualcosa che non andava. Questo 17 marzo, è finalmente riuscita a riprendere il risveglio dell'orso maschio di nome Boo da uno strato di neve di due metri.

Il video di Gangnon è diventato virale, raccogliendo oltre 170.000 visualizzazioni su Twitter.

Gangnon ha detto che l'emergere di Boo dal letargo l'ha commossa fino alle lacrime. Ha aggiunto che era "qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno" in un mondo che si sente "così incerto" in questo momento.