Anthony Hopkins ha detto che hobby non approva il suo gatto - Video

L'attore americano e britannico Anthony Hopkins ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui mostra i suoi dipinti, chiarendo che il suo gatto Niblo, a quanto pare, non approva la sua occupazione.

"Temo che non gli piaccia il mio lavoro, e forse pensa di dipingere meglio di me", ha scherzato l'attore 82enne.

Quindi nel video appare la faccia del gatto con la bocca aperta e il proprietario gli mostra la lingua in risposta.

All'inizio del video, girato il decimo giorno di auto-isolamento, Hopkins afferma di aver ritrovato molte attività da fare in quarantena: non solo suona il piano, ma disegna anche "per divertimento". Dimostra quindi alcuni dei suoi ultimi dipinti.

Il video, in cui l'attore suona il pianoforte un pezzo della sua composizione con il gatto in grembo, ha ottenuto oltre 16 milioni di visualizzazioni in una settimana.