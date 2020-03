Questo è ciò che accade quando agganci una telecamera all'ala del tuo aereo

Nel video si vede come un aereo Bushcaddy L164 di un blogger sorvola un fiume in Alaska, a un'altitudine molto bassa. Ma il suo segreto non sta solo nel dono di manovrare l'aereo ma anche nel suo buon gusto per la musica.

Il suo lavoro cinematografico non avrebbe avuto tanto successo se l'uomo non avesse usato una macchina fotografica che registra immagini a 360 gradi, montate su una delle sue ali. Grazie a ciò, crea la sensazione che la telecamera fluttui davanti all'aereo, creando un angolatura impressionante che non ha lasciato indifferente nessuno degli utenti che hanno commentato sotto il video.

"La prospettiva, impressionante. Un grande video. Sembra faccia freddo!" ha scritto un esperimento sul canale degli aerei.

"Lo adoro! Mi piacerebbe vedere una foto di come hai montato la fotocamera", ha detto robbydavy.