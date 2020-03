Texas, cane “terapeuta” visita anziani in quarantena - Video

Un cane terapeuta di nome Tonka di Cedar Pointe Health and Wellness Suites in Texas ha rallegrato tutti i residenti di una casa di cura che sono stati sottoposti a una rigorosa quarantena. È stato riferito da ABC News.

Non è scientificamente provato che i cani possano essere infettati dal coronavirus ed essere portatori, ma il centro ha deciso di non esporre gli anziani a nessun rischio e ha escogitato un nuovo formato per comunicare con il proprio animale domestico. Tonka e la sua padrona, Courtney Lee, hanno parlato con i residenti della casa di cura attraverso una finestra.

I nonni hanno salutato Tonka, le hanno sorriso e hanno cercato di toccare le zampe del cane attraverso il vetro con le mani.

“Hanno fatto sorrisi a 32 denti. Alcuni si allungavano per toccare la finestra. Di tutte le visite durante la terapia, questa visita alla finestra è probabilmente la più significativa. Sembra molto più speciale sullo sfondo di ciò che sta accadendo ora", ha detto Courtney Lee.

“Ho messo la mano sulla finestra e lei (il cane) è andata alla finestra per baciarmi. È stato così dolce”, ha detto Dorothy Humphrey, che vive nel centro da un anno e mezzo. Secondo lei, i residenti cercano di essere forti "in questo momento triste" e momenti così belli aiutano ad andare avanti.

Cedar Pointe Health and Wellness Suites è un centro di riabilitazione per anziani. Tonka e Courtney Lee eseguono pet therapy, una forma di trattamento e riabilitazione utilizzando cani appositamente selezionati e addestrati.